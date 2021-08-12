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четверг, 12 августа 2021 00:56

Президент Молдовы договаривается с Россией по урегулированию ситуации в Приднестровье

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Президент Молдовы договаривается с Россией по урегулированию ситуации в Приднестровье
Санду планирует договориться с Россией по Приднестровью. Фото: Украинская правда

Президент Молдовы Майя Санду во время встречи с представителем администрации президента России Дмитрием Козаком обсудила конфликт в Приднестровье.

Она еще раз подтвердила свое намерение возобновить процесс его урегулирования, сообщают местные СМИ.

"Обсудили и урегулирование приднестровского конфликта. Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - сказала она.

Санду отметила, что урегулировать конфликт она хочет в рамках существующих переговорных площадок "при соблюдении суверенитета и территориальной целостности страны в ее международно признанных границах".

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Президент Молдовы Майя Санду получила огромный мандат доверия после победы своей партии на досрочных выборах. Совместные действия Киева и Кишинева на пути евроинтеграции будут способствовать решению территориальных проблем обеих стран. Москва окончательно потеряла шанс превратить Кишинев в союзника.

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