Президент Молдовы договаривается с Россией по урегулированию ситуации в Приднестровье

Санду планирует договориться с Россией по Приднестровью. Фото: Украинская правда

Президент Молдовы Майя Санду во время встречи с представителем администрации президента России Дмитрием Козаком обсудила конфликт в Приднестровье.

Она еще раз подтвердила свое намерение возобновить процесс его урегулирования, сообщают местные СМИ.

"Обсудили и урегулирование приднестровского конфликта. Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - сказала она.

Санду отметила, что урегулировать конфликт она хочет в рамках существующих переговорных площадок "при соблюдении суверенитета и территориальной целостности страны в ее международно признанных границах".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский будет просить Байдена принять участие в формате мирного урегулирования на Донбассе

Президент Молдовы Майя Санду получила огромный мандат доверия после победы своей партии на досрочных выборах. Совместные действия Киева и Кишинева на пути евроинтеграции будут способствовать решению территориальных проблем обеих стран. Москва окончательно потеряла шанс превратить Кишинев в союзника.