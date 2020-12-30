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четверг, 31 декабря 2020 10:55

Президент Ельцин объявляет о своей отставке в новогоднюю ночь / Youtube

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Президент Ельцин объявляет о своей отставке в новогоднюю ночь / Youtube
Президент Ельцин объявляет о своей отставке в новогоднюю ночь / Youtube

31 декабря 1999-го Борис Ельцин заявил об отставке с поста президента России и в присутствии патриарха Алексия II передал символы власти главе правительства Путину, которого назначил исполняющим обязанности президента.

Кадровый аппаратчик Ельцин сделал стремительную карьеру политика в 1980-х на критике тогдашнего генсека КПСС Михаила Горбачева, под управлением которого СССР был в глубоком экономическом и политическом кризисе. На волне протестов в мае 1990-го Ельцин стал главой Верховного Совета РСФСР, которая под его руководством приняла Декларацию о государственном суверенитете России. 12 июня 1991-го победил на выборах и стал первым президентом РФ.

В августе 1991-го благодаря своему авторитету Ельцин преодолел путч и провел переговоры с председателями Верховных Советов Украины и Беларуси, которые завершились подписанием в декабре 1991-го Беловежских соглашения, зафиксировавшие распад СССР.

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Сложная экономическая ситуация в России в 1990-х привела к конфликтам Ельцина с оппозицией и бывшими соратниками. В 1993-м, после попытки устранить его с поста президента, кризис перерос в вооруженное противостояние. Ельцин ввел в стране чрезвычайное положение и отдал приказ штурмовать здание парламента, после чего распустил Верховную Раду и Конституционный суд, сосредоточив в своих руках всю власть. Принятая в следующем году конституция сузила в пользу президента полномочия парламента.

В 1996-м, несмотря на утраченную популярность и фактически проигранную Первую Чеченскую войну, Ельцина второй раз избрали президентом. Однако плохое состояние здоровья не позволяло полноценно управлять государством. В августе 1998-го, после финансового кризиса, который подорвал экономику России и вчетверо обесценил рубль, большинство депутатов Думы призвали Ельцина добровольно уйти с поста президента.

Очередной политический кризис привел к изменению в течение года семи правительств. Последний из них 9 августа 1999-го возглавил малоизвестный директор ФСБ Путин, которого Ельцин в тот же день по телевидению назвал наследником. Это назначение совпало с обострением террористической ситуации в России, помогло Путину проявить себя решительным борцом за государственные интересы, получить известность, и 31 декабря 1999-го в 11-ть утра он передал Путину символы президентской власти.

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Дата
31
декабря

Президент Ельцин объявляет о своей отставке в новогоднюю ночь / Youtube

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