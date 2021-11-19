Президент Болгарии назвал Крым "российским"

У Президента Болгарии Румена Радева есть шансы быть переизбранным на второй срок / Getty Images

Президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбраться на второй срок, считает Крым российским и говорит о неэффективности антироссийских санкций ЕС.

Об этом он заявил на дебатах в четверг, 17 ноября, со своим главным оппонентом на пост президента Анастасом Герджиковым. Вопрос России разделил кандидатов, сообщает "Радио свобода".

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Во время дебатов Герджиков назвал Крым украинским независимо от того, какой там флаг. Он сказал, что санкции против России нельзя отменять, пока не разрешат дело Крыма и вопросы прав человека в России. В то же время действующий президент Радев заявил, что санкции ЕС - неэффективны.

"Важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции ЕС против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика по отношению к Москве. Не следует забывать, что Россия - важный фактор в борьбе с глобальным терроризмом", - сказал Радев.

На уточняющий вопрос Герджикова, чей Крым, Радев ответил: "Он сейчас российский".

"Россия не может быть нашей моделью развития, но Россия и не может быть нашим врагом", - сказал болгарский президент.

По его словам, в отношении России много спекуляций, и поэтому главное - искать диалог с Москвой. Герджиков, со своей стороны, сказал, что отношения с Россией должны быть прагматичными, направленными на обмен инвестициями и совместные экономические инициативы.

В первом туре президентских выборов Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков - 22,83%. Второй тур состоится 21 ноября. У Радева последовательно пророссийские взгляды. Сразу после победы на выборах 2016 года он объявил, что будет работать над отказом ЕС от санкций против России, а затем делал соответствующие заявления. До этого заявлял, что Крым украинский юридически, но российский фактически, и Россия не враг Болгарии.

Болгарская военная прокуратура в четверг, 17 ноября, выдвинула обвинение группе военных, в том числе отставных, в шпионаже в пользу России. Обвинительный акт был подан в военный суд. В нем обвиняют шесть человек в сборе и передаче секретной информации иностранному государству, сообщили в прокуратуре.