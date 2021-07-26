 
Ексклюзивы
1/5
Украина – это полюс правды на Земле - Муждабаев
Украина – это полюс правды на Земле - Муждабаев
Просмотров: 279
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 1467
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
35 Просмотров: 1107
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1440
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 3636
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 315
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9810
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 432
Фото
Все фото
3
3
5
11
4
Подозреваемый в покушении на президента умер в заключении
Подозреваемый в покушении на президента умер в заключении
Премьер-министра отправили в отставку после масштабных акций протеста
Премьер-министра отправили в отставку после масштабных акций протеста
Над Землей пролетел огромный метеорит: фото и видео
Над Землей пролетел огромный метеорит: фото и видео
Сокрушительные пожары всколыхнули Испанию: впечатляющие фото
Сокрушительные пожары всколыхнули Испанию: впечатляющие фото
Бельгию снова накрыли мощные наводнения
Бельгию снова накрыли мощные наводнения
Видео
Все видео
Дары моря: русские набросились на тапочки, которые выбросило штормом
Дары моря: русские набросились на тапочки, которые выбросило штормом
В Хорватии разбился автобус с Косово, есть жертвы
В Хорватии разбился автобус с Косово, есть жертвы
Уникальный природный феномен шокировал очевидцев: невероятные кадры
Уникальный природный феномен шокировал очевидцев: невероятные кадры
"Завезут коронавирус": в РФ жители села прогнали вертолет, который забирал больного Covid-19
"Завезут коронавирус": в РФ жители села прогнали вертолет, который забирал больного Covid-19
Столицу региона затопил сильнейший за 1 тыс. лет ливень
Столицу региона затопил сильнейший за 1 тыс. лет ливень
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 774
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1269
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 594
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1206
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 522
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
понедельник, 26 июля 2021 09:59

Премьер-министра отправили в отставку после масштабных акций протеста
3

  Комментировать

Сторонники президента Туниса Каиса Саида собираются на улицах во время празднования после того, как он освободил правительство и заморозил парламент.
Фото: Reuters
Сторонники президента Туниса Каиса Саида собираются на улицах во время празднования после того, как он освободил правительство и заморозил парламент.
Толпа собирается на улице после того, как президент Туниса приостановил работу парламента в Ла-Марсе, недалеко от столицы Туниса.

В воскресенье, 25 июля, в нескольких городах Туниса прошли масштабные акции протеста - демонстранты требовали изменения политического режима и роспуск старого парламента.

Об этом сообщило издание Mosaique FM.

В результате президент страны Каиса Саид лишил полномочий премьер-министра Хишама аль-Мешиши. Он также заморозил права парламента и лишил депутатов неприкосновенности.

Позже к зданию парламента отправили военную технику. Протестующие встретили ее с восторгом и спели национальный гимн.

Люди вышли на протесты из-за недовольства борьбой властей с пандемией коронавируса. Протесты вылились в столкновения между демонстрантами и правоохранителями.

В городах Кайруан, Сус и Таузер участники акций напали на штабы исламистской партии "Ан-Нахда". Ее лидер Рашид Ганнуши является спикером парламента. Жители Туниса обвинили партию в ухудшении социально-экономической ситуации в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы безопасности Мьянмы убили по меньшей мере 25 человек

Президент Туниса приказал открыть судебные дела касательно Ганнуши и еще 64 депутатов. Также им запретили выезжать из страны.

"Я принял решение, которое должен был сделать несколько месяцев назад: заморозка всех функций парламента. Конституция страны не позволяет распускать парламент, но не запрещает заморозить его деятельности", - отметил президент Саид.

С 1 февраля хунта Мьянмы повалила демократическую власть и жестко подавляет протесты. За этот период военные убили почти 800 человек во время акций протеста в буддистской стране с населением 54 млн. Арестовали около 5 тыс., из которых 4 тыс. до сих пор за решеткой. Хунте пока удалось предотвратить масштабную гражданскую войну в стране с очередным большим кровопролитием путем нагнетания в стране атмосферы страха и террора. Военная хунта Мьянмы сжигает села и выгоняет людей в леса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Премьер-министра отправили в отставку после масштабных акций протеста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

"Усик точно пройдет Джошуа" - боксерский специалист

Вулкан уничтожил город

Самое читаемое
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 Просмотров: 21267
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 13779
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры Просмотров: 11070
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 10953
Не тяни те трусы на бедра, как и Каменских - Никитюк раскритиковали за фото в бикини
Не тяни те трусы на бедра, как и Каменских - Никитюк раскритиковали за фото в бикини Просмотров: 6957
Мир
Людей разогнали и часть убили, когда протестовали против нехватки воды
Людей разогнали и часть убили, когда протестовали против нехватки воды Просмотров: 27
Подозреваемый в покушении на президента умер в заключении
Подозреваемый в покушении на президента умер в заключении
3
 Просмотров: 262
Более 500 человек пропали без вести после акций протеста против правительства
Более 500 человек пропали без вести после акций протеста против правительства Просмотров: 135
Шамана, который шел выгонять Путина, так и не выпустят из психбольницы
Шамана, который шел выгонять Путина, так и не выпустят из психбольницы Просмотров: 135
Над Землей пролетел огромный метеорит: фото и видео
Над Землей пролетел огромный метеорит: фото и видео
5
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
35
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
3
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
1
Лучшие варианты перекусов, чтобы взять в дорогу
1
Хорошая кожа и лекарства от депрессии: почему полезно добавить мяту в рацион
1
Назвали способ, чтобы избавиться от жира на животе
Голосов: 1165
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть