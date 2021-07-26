Премьер-министра отправили в отставку после масштабных акций протеста

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В воскресенье, 25 июля, в нескольких городах Туниса прошли масштабные акции протеста - демонстранты требовали изменения политического режима и роспуск старого парламента.

Об этом сообщило издание Mosaique FM.

В результате президент страны Каиса Саид лишил полномочий премьер-министра Хишама аль-Мешиши. Он также заморозил права парламента и лишил депутатов неприкосновенности.

Позже к зданию парламента отправили военную технику. Протестующие встретили ее с восторгом и спели национальный гимн.

Люди вышли на протесты из-за недовольства борьбой властей с пандемией коронавируса. Протесты вылились в столкновения между демонстрантами и правоохранителями.

В городах Кайруан, Сус и Таузер участники акций напали на штабы исламистской партии "Ан-Нахда". Ее лидер Рашид Ганнуши является спикером парламента. Жители Туниса обвинили партию в ухудшении социально-экономической ситуации в стране.

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Президент Туниса приказал открыть судебные дела касательно Ганнуши и еще 64 депутатов. Также им запретили выезжать из страны.

"Я принял решение, которое должен был сделать несколько месяцев назад: заморозка всех функций парламента. Конституция страны не позволяет распускать парламент, но не запрещает заморозить его деятельности", - отметил президент Саид.

С 1 февраля хунта Мьянмы повалила демократическую власть и жестко подавляет протесты. За этот период военные убили почти 800 человек во время акций протеста в буддистской стране с населением 54 млн. Арестовали около 5 тыс., из которых 4 тыс. до сих пор за решеткой. Хунте пока удалось предотвратить масштабную гражданскую войну в стране с очередным большим кровопролитием путем нагнетания в стране атмосферы страха и террора. Военная хунта Мьянмы сжигает села и выгоняет людей в леса.