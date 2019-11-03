Премьер-министр Великобритании извинился за провал Brexit

Джонсон обратился к Консервативной партии. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед членами Консервативной партии за то, что не выполнил обещание и не провел Brexit до 31 октября.

Во время выступления на телеканале Sky News он заявил, что оказался жертвой обстоятельств.

Джонсон назвал новую отсрочку заслуживающей глубокого сожаления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания пошла на уступки ЕС - эксперт о новом соглашении о Brexit

Премьер-министр напомнил, что ему удалось в октябре заключить с Евросоюзом соглашение о выходе Британии. Он призвал поддержать консерваторов на выборах. Если они получат большинство, то страна выйдет из ЕС в соответствии с настоящим договором, а если результат выборов будет другим, судьба Brexit будет не известной.

Великобритания во второй раз не выходит из Европейского союза, потому что британский парламент не поддержал соглашение с Брюсселем. Brexit, который должен был произойти 31 октября, снова откладывается.