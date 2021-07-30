Премьера побили перед тем, как отправить в отставку

Бывший премьер Туниса Хишам Машиши / Reuters

Бывший премьер Туниса подвергся физическому насилию в президентском дворце перед тем, как его отстранил от должности президент страны Саид Каис.

Хишам Машиши и остальные члены его правительства были уволены Каисом во вторник, 27 июля, в результате того, что критики главы государства назвали переворотом. Каис также распустил парламент и объявил, что теперь возьмет на себя управление страной. Он настаивает, что его действия конституционны и необходимы для восстановления стабильности. Об этом пишет Independent.

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Машиши вызвали в президентский дворец во вторник и приказали уйти в отставку. Когда он отказался, его избили. Он получил серьезные травмы. 47-летний бывший глава правительства с тех пор не появлялся на публике. Он находится дома. Возможно, под домашним арестом.

Несмотря на то, что многочисленные деятели оппозиции осуждают действия Каиса как переворот, президент, которого избрали с 70% голосов в 2019 году, сохраняет широкую общественную поддержку.

Тунис охвачен массовыми протестами против политического руководства. Многие жители возмущены экономическими проблемами в стране и близкой к коллапсу ситуацию в системе здравоохранения из-за пандемии коронавируса.

Спустя 10 лет после того, как революция Арабской весны свергла диктатора Зина эль-Абидина Бен Али, Тунис еще не укрепил демократическую конституцию и не добился ощутимых изменений для многих граждан. Каис пришел к власти благодаря поддержке тунисцев, которые обвинили в проблемах страны авторитетные крупные партии.

Однако мало кто ожидал от бывшего юриста столь радикальных усилий по перестройке политической системы Туниса. Помимо свержения премьера, Каис также насильственно распустил парламент и отправил солдат, чтобы помешать депутатам войти в здание. Он ввел общенациональный комендантский час и запретил собрания более трех человек в общественных местах.

Тунисские политологи говорят, что хотя действия Каиса нарушают конституцию и направлены на усиление президентских полномочий, они были попыткой перехода от парламентской к президентской политической системе, а не реальным переворотом.

В воскресенье, 25 июля, в нескольких городах Туниса прошли масштабные акции протеста - демонстранты требовали изменения политического режима и роспуск парламента. В результате президент лишил полномочий премьера, заморозил права парламента и лишил депутатов неприкосновенности.