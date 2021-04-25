Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку

 
Ексклюзивы
1/5
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
3 Просмотров: 1386
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 207
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 999
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 207
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 918
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 585
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 333
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 369
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 630
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
3
3
4
4
5
Консульство России в Чехии забрызгали &quot;кровью&quot;
Консульство России в Чехии забрызгали "кровью"
Бюст императора и фигуру всадника обнаружили в тайнике
Бюст императора и фигуру всадника обнаружили в тайнике
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Видео
Все видео
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
Посольство России в Праге облили кетчупом
Посольство России в Праге облили кетчупом
Интервью
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 207
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 630
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1170
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 306
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 360
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 315
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
воскресенье, 25 апреля 2021 11:37

Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку

  Комментировать
Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку
Скриншот выступления Никол Пашинян / Страница Пашиняна в facebook

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Они запланированы на 20 июня.

Пашинян при обращении к народу заявил, что подает в отставку. Это необходимо для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Об этом пишет российский Forbes.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб Армении требует немедленную отставку Пашиняна

"Для реализации конституционных положений и из-за роспуска парламента подаю в отставку. Я считал важным, чтобы отставка состоялась именно сейчас, в День гражданина", - заявил Пашинян.

Он отметил, что оставит за собой пост временно исполняющего обязанности главы правительства до выборов.

Внеочередные парламентские выборы в Армении намечены на 20 июня. Согласно конституции, роспуск парламента возможен, если премьер уйдет в отставку, а парламент не сможет избрать нового главу правительства в течение двух недель.

Ранее Пашинян заявил, что если избиратели на выборах подтвердят полномочия его партии, то правительство продолжит служить даже лучше, чем раньше. Если нет, то отдаст власть тому, кого выберет народ.

Армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с конца прошлого года, когда он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. С новой силой политический кризис разгорелся после того, как премьер уволил первого заместителя главы генштаба Тирана Хачатряна за то, что тот высмеял слова главы правительства, российские ракетные комплексы "Искандер" во время войны не сработали. В ответ генштаб потребовал отставки самого Пашиняна, который обвинил военных в попытке переворота и настоял также на отставке главы генштаба Оника Гаспаряна.

В марте Пашинян заявлял, что намерен инициировать конституционные поправки, в результате которых страна может перейти в полупрезидентскую форму правления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
апреля

В Крыму подняли украинский флаг

Ввели первые автомобильные номера в мире

Укус комара может вызвать смерть: что нужно знать о малярии

На гильотине казнили до восхода солнца

Самое читаемое
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом Просмотров: 28036
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 Просмотров: 26145
Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Назвали наиболее русифицированный регион Украины Просмотров: 8100
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
 Просмотров: 7263
Израиль &quot;забросали&quot; ракетами. В Иерусалиме продолжаются столкновения
Израиль "забросали" ракетами. В Иерусалиме продолжаются столкновения Просмотров: 5868
Мир
Президент выразил соболезнования семьям погибших в подводной лодке
Президент выразил соболезнования семьям погибших в подводной лодке Просмотров: 360
Посольство и консульства США в Турции временно прекращают работу
Посольство и консульства США в Турции временно прекращают работу Просмотров: 900
МИД Турции вызвал посла США в Анкаре: что случилось
МИД Турции вызвал посла США в Анкаре: что случилось Просмотров: 702
В МВД Индонезии назвали возможную причину катастрофы подводной лодки
В МВД Индонезии назвали возможную причину катастрофы подводной лодки Просмотров: 639
В страшном ДТП с участием автобуса погибли 11 человек
В страшном ДТП с участием автобуса погибли 11 человек Просмотров: 477
Больше всего комментируют
14
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
5
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
4
Российские диверсанты устроили взрывы в Болгарии
3
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
3
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
Голосов: 410
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть