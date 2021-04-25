Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку

Скриншот выступления Никол Пашинян / Страница Пашиняна в facebook

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Они запланированы на 20 июня.

Пашинян при обращении к народу заявил, что подает в отставку. Это необходимо для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Об этом пишет российский Forbes.

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"Для реализации конституционных положений и из-за роспуска парламента подаю в отставку. Я считал важным, чтобы отставка состоялась именно сейчас, в День гражданина", - заявил Пашинян.

Он отметил, что оставит за собой пост временно исполняющего обязанности главы правительства до выборов.

Внеочередные парламентские выборы в Армении намечены на 20 июня. Согласно конституции, роспуск парламента возможен, если премьер уйдет в отставку, а парламент не сможет избрать нового главу правительства в течение двух недель.

Ранее Пашинян заявил, что если избиратели на выборах подтвердят полномочия его партии, то правительство продолжит служить даже лучше, чем раньше. Если нет, то отдаст власть тому, кого выберет народ.

Армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с конца прошлого года, когда он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. С новой силой политический кризис разгорелся после того, как премьер уволил первого заместителя главы генштаба Тирана Хачатряна за то, что тот высмеял слова главы правительства, российские ракетные комплексы "Искандер" во время войны не сработали. В ответ генштаб потребовал отставки самого Пашиняна, который обвинил военных в попытке переворота и настоял также на отставке главы генштаба Оника Гаспаряна.

В марте Пашинян заявлял, что намерен инициировать конституционные поправки, в результате которых страна может перейти в полупрезидентскую форму правления.