Преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски - EMA

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) поддерживает продолжение вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.
Подробностями поделилась исполнительный директор EMA Эмер Кук на пресс-конференции.
По ее словам, преимуществ у вакцины AstraZeneca больше, нежели недостатков и рисков.
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Эмер Кук уверена, что изучение каждого отдельного случая образования тромбов у вакцинированных закончится 18 марта.
"Мы по-прежнему убеждены в том, что преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении заражения Covid-19 с сопутствующим риском госпитализации и смерти перевешивают риск возникновения побочных эффектов", - прокомментировала она.
Швеция, "родина" вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, приостановила использование препарата до прояснения ситуации с побочными эффектами.
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