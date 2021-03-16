Преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски - EMA

В EMA уверены в безопасности вакцины от коронавируса AstraZeneca. Фото: Reuters

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) поддерживает продолжение вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Подробностями поделилась исполнительный директор EMA Эмер Кук на пресс-конференции.

По ее словам, преимуществ у вакцины AstraZeneca больше, нежели недостатков и рисков.

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Эмер Кук уверена, что изучение каждого отдельного случая образования тромбов у вакцинированных закончится 18 марта.

"Мы по-прежнему убеждены в том, что преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении заражения Covid-19 с сопутствующим риском госпитализации и смерти перевешивают риск возникновения побочных эффектов", - прокомментировала она.

Швеция, "родина" вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, приостановила использование препарата до прояснения ситуации с побочными эффектами.