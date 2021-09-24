Преемник Меркель выступил за запуск "Северного потока-2"

Глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет выступил за запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Сегодня состоялись последние дебаты перед парламентскими выборами, сообщает Zeit. Лашет является представителем партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Во время блиц-опроса Лашет утвердительно ответил на вопрос о том, запустит ли он российский "Северный поток-2", если станет канцлером. В то же время кандидат от либеральной "Свободной демократической партии" Кристиан Линднер выступил против интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Выборы в немецкий парламент состоятся 26 сентября.

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1 октября российская газовая компания-монополист Газпром планирует начать поставки газа в Европу через "Северный поток-2". "Северный поток-2" длиной 1234 км, проходит из России в Германию через Балтийское море. В декабре 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их возобновили в конце 2020-го.

Лашет является премьер-министром немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия. Возглавив партию после внутрипартийного голосования он стал одним из наиболее вероятных персон, которые могут стать новым канцлером ФРГ. В начале августа Лашет заявил, что в случае использования Россией "Северного потока-2" против Украины на нее наложат санкции.