Преемник Меркель в партии выступает за продажу оружия Украине

Преемник Меркель в партии ХДС Фридрих Мерц говорит, что Берлин не должен препятствовать Киеву покупать оружие на фоне российских угроз / instagram-com-MerzCDU

Вероятный преемник Ангелы Меркель в должности лидера Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выступает за поставку оружия Украине.

Он говорит, что главе Кремля Владимиру Путину нужно дать "четкий и решительный ответ" на фоне скопления российских войск возле украинских границ. Об этом Мерц заявил в интервью изданию FAZ.

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"Ответ должен быть до вопроса, можно ли помочь Украине противостоять такой угрозе с помощью оборонительного оружия", - сказал Мерц.

Он также назвал запросы Украины на продажу оружия из Германии приемлемыми с учетом возможной эскалации.

Ранее немецкое издание Bild писало, что Меркель в должности канцлера могла лично блокировать поставки оборонного вооружения в Украину через НАТО. Еще весной Киев направил Берлину список вооружений, которые хотел купить для самозащиты. Однако тогда Меркель выступала против.

Среди членов НАТО нет единства в вопросе политики Украины и России. Об этом рассказала в интервью "ЕП" посол Украины при Альянсе Наталья Галибаренко.