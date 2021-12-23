Преемник Меркель в партии выступает за продажу оружия Украине

Вероятный преемник Ангелы Меркель в должности лидера Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выступает за поставку оружия Украине.
Он говорит, что главе Кремля Владимиру Путину нужно дать "четкий и решительный ответ" на фоне скопления российских войск возле украинских границ. Об этом Мерц заявил в интервью изданию FAZ.
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"Ответ должен быть до вопроса, можно ли помочь Украине противостоять такой угрозе с помощью оборонительного оружия", - сказал Мерц.
Он также назвал запросы Украины на продажу оружия из Германии приемлемыми с учетом возможной эскалации.
Ранее немецкое издание Bild писало, что Меркель в должности канцлера могла лично блокировать поставки оборонного вооружения в Украину через НАТО. Еще весной Киев направил Берлину список вооружений, которые хотел купить для самозащиты. Однако тогда Меркель выступала против.
Среди членов НАТО нет единства в вопросе политики Украины и России. Об этом рассказала в интервью "ЕП" посол Украины при Альянсе Наталья Галибаренко.
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