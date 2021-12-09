Преемник Меркель пригрозил России

8 декабря новый канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что России придется столкнуться с последствиями в случае нарушения границ Украины.
Об этом Шольц рассказал в своем интервью Welt-TV, которое цитирует DPA.
"У нас очень четкая позиция: мы хотим, чтобы все уважали неприкосновенность границ", — отметил Шольц.
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Он добавил, что Германия и ее союзники делают все, чтобы эскалации не произошло.
"Все понимают, что в противном случае будут последствия, но сейчас нужно сделать все, чтобы все оставалось так", — сказал он.
63-летний Олаф Шольц в среду, 8 декабря, принес присягу канцлера Германии, возглавив трехпартийное правительство. Он заменил в должности Ангелу Меркель, руководившую ФРГ последние 16 лет.
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