Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии

Олаф Шольц стал девятым канцлером послевоенной Германии / Reuters

63-летний Олаф Шольц в среду, 7 декабря, принял присягу в качестве канцлера Германии, возглавив трехпартийное правительство. Он заменил в должности Ангелу Меркель, руководившую ФРГ последние 16 лет.

Новое правительство сформировали социал-демократы, зеленые и свободные демократы. Передача власти также означает конец 31-летней политической карьеры Меркель, пишет BBC.

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Шольц - мягкий мужчина. В конце сентября привел социал-демократов к победе на выборах, позиционируя себя в качестве преемника Меркель. Играл ключевую роль в ее правительстве как вице-канцлер и министр финансов в непростой "большой коалиции" христианских демократов и социал-демократов, действовавшей под руководством Меркель с 2017 года.

В новом правительстве 17 человек. Кроме Шольца - восемь женщин и восемь мужчин. МИД Германии впервые возглавит женщина Анналена Бербок, одна из лидеров партии "Зеленых", критик газопровода "Северный поток-2" и сторонница Украины.

Относительно России Шольц заявил, что Германии нужна новая восточная политика, в рамках которой Москве следует признать "верховенство права, а не право более сильного".

По образованию Шольц юрист. Опытный политик, занимавший самые высокие должности на местном и национальном уровне. Впервые попал в Бундестаг в 40 лет - в 1998-м. До этого работал в правительстве Гамбурга последние 20 лет. Был мэром города с 2011-го по 2018 год, а также занимал должности министра труда и социальных дел в первом правительстве Меркель.

Во время пандемии Шольц заслужил похвалу Международного валютного фонда, отказавшись от сбалансированного бюджета в стране для защиты немецкой экономики и помог создать фонд восстановления ЕС от последствий пандемии несмотря на первоначальное сопротивление Меркель.

Социал-демократы на съезде 5 декабря одобрили коалицию с зелеными и свободными демократами. Политсила Шольца сделала это первой из партнеров.