Предатель и подонок - Путин "отблагодарил" Скрипаля за поддержку

Путин назвал бывшего шпиона Скрипаля предателем родины и подонком. Фото: Youtube

Российский президент Владимир Путин назвал бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля предателем родины и подонком.

"Я вижу, что проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель родины. Есть такое понятие - предатель родины. Вот он - один из них", - заявил лидер Кремля на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в Москве в среду, сообщает "Интерфакс".

"Этот Скрипаль - предатель. Его поймали, он наказан, отсидел в общей сложности 5 лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он поехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал какие спецслужбы", - добавил.

Путин о Скрипале: Он просто шпион, предатель Родины. Есть такое понятие. Он просто подонок, вот и все! pic.twitter.com/4cQyFKECYg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 октября 2018 г.

"Шпионаж и проституция - среди важнейших профессий в мире" - Путин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемый в отравлении Скрипалей участвовал в аннексии украинского Крыма

"Шпионский скандал вокруг Скрипалей искусственно раздувается. Потому шпионаж, как и проституция, - одна из главных профессий в мире", - считает Путин. Но заявил о надежде, что история скоро закончится. Также убежден, что россияне не могли отравить посторонних людей, если бы совершили покушение на Скрипаля.

Бывший ГРУшник Сергей Скрипаль не верил в причастность России к своему отравлению, поскольку открыто поддерживал президента Владимира Путина и аннексию Крыма. Об этом пишет журналист ВВС Марк Урбан в своей книге по мотивам интервью со Скирпалем Skripal files. Она выйдет на этой неделе.