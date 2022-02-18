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пятница, 18 февраля 2022 17:25

Пражский городской суд разрешил передать Украине участника оккупации Крыма

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Пражский городской суд разрешил передать Украине участника оккупации Крыма
Франчетти в прошлом году был задержан в Чехии. Фото: АиФ

Пражский городской суд разрешил передать Украине гражданина России Александра Франчетти.

Он участвовал в оккупации Крыма, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.

Защита планирует обжаловать решение в Верховном суде. Последнее слово будет за министром юстиции Чехии.

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Перебийнис назвал сегодняшнее решение суда важным первым шагом на пути привлечения Фрачетти к ответственности.

12 сентября 2021 года Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. В 2014 году он активно поддерживал оккупацию Крыма Россией. Франчетти являлся участником так называемой Крымской весны. Украина потребует его экстрадиции, чтобы судить у себя. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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