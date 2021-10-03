Правящая партия победила движение Саакашвили - в Грузии объявили результаты выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии представила результаты выборов в органы самоуправления 2021 года по результатам обработки почти всех протоколов.

Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта" - 46,56% голосов. Второе место заняла оппозиционная партия "Единое национальное движение" соратников Михеила Саакашвили - 30,7%. Такие данные ЦИК сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".

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На третьем месте партия - Георгий Гахария за "Грузию" - 7,79%. Четвертой стала партия "Лела для Грузии" - 2,71%. Остальные партии набирают менее 2% голосов.

По данным ЦИК, с 3743 избирательных участков голоса подсчитаны на 3740 участках, поэтому распределение голосов уже существенно не изменится.

Результат выборов вполне приемлемым для действующей власти. По договоренности, которая была заключена ранее между властью и оппозицией при посредничестве ЕС, в случае падения рейтингов на местных выборах ниже 43% власть должна согласиться на проведение досрочных парламентских выборов.

2 октября в Грузии проводились выборы в органы местного самоуправления. Граждане должны выбрать 64 мэров: пять мэров самоуправляющихся городов и 59 мэров районов.

Накануне выборов в Грузии прилетел бывший президент Михеил Саакашвили, который сейчас имеет гражданство Украины. Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано именно с выборами в местные органы власти. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.

Впоследствии стало известно, что его задержали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.