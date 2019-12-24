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вторник, 24 декабря 2019 13:44

Правозащитники посчитали, сколько политзаключенных в России

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Правозащитники посчитали, сколько политзаключенных в России
Два месяца назад в списках политзаключенных России было 305 фамилий. Фото: glavcom.ua

В новые списки политзаключенных в России внесли 314 человек.

Из них 250 человек заключенные через религию, а еще 64 по политическим причинам, сообщили в правозащитном центре "Мемориал".

По словам правозащитников, в списки включили только тех людей, о которых смогли собрать и проанализировать достаточно материалов для аргументированного заключения о политической мотивированности и незаконном характере уголовного преследования. Реальное количество политзаключенных и других лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, в России существенно больше.

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Два месяца назад в списках политзаключенных России было 305 фамилий. За последнее время к ним внесли несколько обвиняемых по делу организации "Сеть", которая предположительно является террористической и якобы собиралась провести на территории России теракты, приуроченные к выборам президента РФ и Чемпионату мира по футболу.

Также к политзаключенным внесли фигурантов "московского дела" о якобы "массовых беспорядках" во время митинга "За честные выборы", который проходил 27 июля 2019 года в центре Москвы. Тогда задержали 1373 человека, многих из них обвиняют в применении насилия к правоохранителям.

В список лишенных свободы по религиозным мотивам, добавили 11 человек, которых обвиняют в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

За последний год несколько десятков политзаключенных по разным причинам вышли на свободу. Среди них часть обвиняемых по "московскому делу", украинские военные моряки, режиссер Олег Сенцов, чеченский правозащитник Оюб Титиев. Десяти обвиняемым по делам о деятельности свидетелей Иеговы изменили меры на несвязанные с лишением свободы.

Как отмечают правозащитники, количество политзаключенных в России в этом году продолжает расти.

Бывший пленник Кремля, режиссер Олег Сенцов удивлен тем, как люди в Европе могут верить России.По его словам, люди, которые верят сегодня России - "очень наивные, которые не понимают, с кем они имеют дело".

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24
декабря

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