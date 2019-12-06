Сенцов в ОБСЕ: "Как можно верить России?"

Сенцов удивляется европейцам, которые верят России. Фото: РБК

Бывший пленник Кремля, режиссер Олег Сенцов удивлен тем, как люди в Европе могут верить России.

"Три месяца я путешествую по миру, по Европе. И знаете, какое самое сильное удивление? Что в Европе есть люди, которые верят и даже восхищаются Россией. Которые считают, что это - хорошая страна, там есть демократия, что с ней можно договариваться , а в Украине происходит что-то такое местное, и их не касается", - сказал Сенцов в Братиславе, сообщает Укринформ.

Сенцов отметил, что Россия ведет тайную, гибридную войну против Европы: "Да, по вашим улицам не ездят танки и БТРы, как было в Симферополе, когда захватывали Крым, по вашим улицам не бьют" Грады и артиллерия, по вашим улицам не провозят гробы с людьми. Но война идет, тайная, гибридная. С целью расшатать и разрушить Европу".

По его словам, люди, которые верят сегодня России - "очень наивные, которые не понимают, с кем они имеют дело".

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"Я был в России 5 лет. И я знаю, что такое Россия, и как она борется с теми, кто против нее. Она воюет с Украиной, и с Европой. Она - путинский режим - воюет с собственными гражданами, сажает людей за протесты за то, что они ходят с плакатом дают по три года, за сообщение в "Твиттере" и "Фейсбуке" дают реальные тюремные сроки ", - подчеркнул он.

Сенцов вместе с еще 34 украинцами вернулся с российского заключения 7 сентября этого года в результате обмена удерживаемыми лицами с Россией.