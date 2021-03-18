Правоохранители обнаружили более 4 т кокаина на сумму € 300 млн

Правоохранители обнаружили 4 тыс. кг наркотиков. Фото: iStockPhoto

В порту Роттердама правоохранители обнаружили более 4 т наркотиков стоимостью €300 млн.

Подробностями поделилось издание NOS.

"Во время проверки в порту Роттердама обнаружили более 4 тыс. кг кокаина", - говорится в сообщении.

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Наркотики перевозили в контейнере, который прибыл в Антверпен из Эквадора во вторник, 16 марта.

Наркотики были упакованы в 202 мешки, которые прикрывали декоративными цветами. Полиция задержала одного из транспортировщиков кокаина - 46-летнего мужчину из Коста-Рики.

СБУ совместными усилиями с испанскими правоохранительными органами ликвидировали канал контрабанды кокаина.