Правительство заявило о недостатке шприцов для вакцинации граждан

Чтобы ввести вакцину, нужно иметь специальный шприц. Фото: pixabay

В Японии не смогут вакцинировать столько людей, сколько планировали из-за того, что не хватает специальных шприцев.

Там собираются использовать препарат Pfizer, который имеет особые флаконы, рассчитанные на 6 доз, заявил министр здравоохранения страны Норихиса Тамура, передает The Japan Times.

Именно поэтому для введения вакцины нужно иметь специальный шприц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве рассказали, смогут ли украинцы выбирать препарат для вакцинации

"Шприцы, которые используются в Японии, могут получать только пять доз. Мы будем использовать все имеющиеся у нас шприцы, способны извлекать шесть доз. Но, конечно же, их будет недостаточно", - сказал министр здравоохранения.

Это означает, что привьют вакциной Pfizer 60 млн. человек. Ранее планировалось, что препарат получат 72 млн. японцев.

Вакцина Pfizer пока еще находится на стадии рассмотрения Минздрава Японии. Ее одобрения ожидают 15 февраля. Заявку также подала компания AstraZeneca.

В Тель-Авиве начали бесплатную вакцинацию от коронавируса иностранцев. Темпы вакцинации снижаются. Иностранцев прививают в рамках специально созданной инициативы, которая предусматривает бесплатную вакцинацию для трудоустроенных в Израиле иностранцев и беженцев.