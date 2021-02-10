В Израиле от Covid-19 будут вакцинировать иностранцев. Бесплатно

В Израиле будут вакцинировать иностранцев. Фото: Reuters

В Тель-Авиве начали бесплатную вакцинацию от коронавируса иностранцев.

Темпы вакцинации снижаются, передает Reuters.

Иностранцев прививают в рамках специально созданной инициативы, которая предусматривает бесплатную вакцинацию для трудоустроенных в Израиле иностранцев и беженцев. Для таких категорий людей разработали специальные инструкции на английском, русском и арабском языках.

Среди иностранцев, которые сделали прививки в первый день этой программы - работники с Филиппин, Молдовы и Нигерии, и беженцы из Судана и Эритреи.

Представитель муниципалитета Тель-Авива, сказал, что правительство обязано "вакцинировать всех в пределах границ страны" и вскоре оно сделает следующий шаг и начнет "вакцинацию лиц без документов, ищущих убежища".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что более 97 процентов смертей от Covid-19 в Израиле за последний месяц приходятся на людей, которые не были вакцинированы, поскольку его правительство пытается увеличить число случаев использования вакцины Pfizer, разработанной с немецким партнером BioNTech.

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Напомним, китайская компания Sinovac может задержать поставки вакцины в Украине.