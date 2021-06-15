Правительство приняло закон о запрете "гей-пропаганды"

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Во вторник, 15 июня, венгерские депутаты приняли закон, запрещающий обсуждать любую информацию о гомосексуальных отношениях или изменении пола с несовершеннолетними.

Об этом сообщило издание AP.

157 депутатов проголосовали "за" закон, лишь один политик выступил "против". Правящая партия "Фидес" имеет парламентское большинство, а депутаты от правой партии "Йоббик" также поддержали это мероприятие.

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Оппозиционные партии Венгрии бойкотировали голосование в знак протеста против дискриминации ЛГБТ.

Законодательство, представленное партией "Фидес", направленное на борьбу с педофилией. Оно включает поправки, которые запрещают представлять любую сексуальную ориентацию, кроме информации о гетеросексуальную принадлежность, и изменение пола в школьных программах сексуального воспитания, а также в фильмах и рекламе, предназначенной для несовершеннолетних.

ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающий так называемую гей-пропаганду.

Тысячи венгров протестовали перед зданием парламента в Будапеште в понедельник, 14 июня, против закона, запрещающего обсуждение гомосексуальности или изменение пола в школах. Политик-националист Виктор Орбан становится все более радикальным в своей социальной политике, выступая против иммигрантов и ЛГБТ. Его правительство изменило определение брака в конституции, описывая его как союз между одним мужчиной и одной женщиной, и ограничило усыновления однополыми парами. Он также объявил вне закона правовой статус трансгендеров.