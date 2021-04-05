Правая рука Путина Песков незаконно посетил оккупированный Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков незаконно посетил оккупированный Крым с женой Татьяной Навкой.
Совместные фото женщина опубликовала в Instagram.
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"Крым без города-пещеры? Невозможно. Посетили самый популярный у кинематографистов Эски-Кермен, средневековый город-крепость конца VI века. Только представьте, город-пещера включает в себя более 350 пещер и пещерных помещений, где сохранились даже улицы. Круто, интересно и увлекательно", - написала жена Пескова.
Для посещения Крыма нужно получить необходимое одобрение в компетентных органах Украины.
Переброска российских войск к границе Украины якобы "ни для кого не представляет никакой угрозы". Пдобное утверждает правая рука Владимира Путина Дмитрий Песков.
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