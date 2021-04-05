Правая рука Путина Песков незаконно посетил оккупированный Крым

Дмитрий Песков с семьей уехал в Крым. Фото: @tatiana_navka

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков незаконно посетил оккупированный Крым с женой Татьяной Навкой.

Совместные фото женщина опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин хочет сотрудничать с Байденом, но его слова не забудет - Песков

"Крым без города-пещеры? Невозможно. Посетили самый популярный у кинематографистов Эски-Кермен, средневековый город-крепость конца VI века. Только представьте, город-пещера включает в себя более 350 пещер и пещерных помещений, где сохранились даже улицы. Круто, интересно и увлекательно", - написала жена Пескова.

Для посещения Крыма нужно получить необходимое одобрение в компетентных органах Украины.

Переброска российских войск к границе Украины якобы "ни для кого не представляет никакой угрозы". Пдобное утверждает правая рука Владимира Путина Дмитрий Песков.