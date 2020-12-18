"Правая рука" Путина отказался делать прививку от коронавируса российской вакциной

Песков отказался вакцинироваться от коронавируса. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался делать прививку от коронавируса российской вакциной Sputnik V.

Об этом он заявил в эфире радио "КП" 18 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Увольнение врачей и побочные эффекты: россиян начали вакцинировать "Спутником"

По его словам, после перенесенной коронавирусной инфекции у него до сих пор высокий уровень антител.

"Мы сделали вывод, что, имея такие антитела, мы пока вакцинироваться не будем, потому что нет смысла. Ты же вакцинируешься, чтобы у тебя иммунитет возник, а у меня пока иммунитет на максимуме, и мне просто нет смысла вакцинироваться", - добавил Песков.

Вакцина от коронавируса рассчитана на людей определенной возрастной категории, поэтому президент России Владимир Путин не получил прививку.