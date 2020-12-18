"Правая рука" Путина отказался делать прививку от коронавируса российской вакциной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался делать прививку от коронавируса российской вакциной Sputnik V.
Об этом он заявил в эфире радио "КП" 18 декабря.
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По его словам, после перенесенной коронавирусной инфекции у него до сих пор высокий уровень антител.
"Мы сделали вывод, что, имея такие антитела, мы пока вакцинироваться не будем, потому что нет смысла. Ты же вакцинируешься, чтобы у тебя иммунитет возник, а у меня пока иммунитет на максимуме, и мне просто нет смысла вакцинироваться", - добавил Песков.
Вакцина от коронавируса рассчитана на людей определенной возрастной категории, поэтому президент России Владимир Путин не получил прививку.
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