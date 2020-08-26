ппозиция Беларуси подчеркнула "спорный статус" нового правительства

Белорусская оппозиция высказалась о новом правительстве. Фото: Укринформ

В Координационном совете оппозиции называют "спорным" статус действующего правительства Беларуси, а профсоюзы страны обращаются за поддержкой в ​​международные организации.

"Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова выступила с заявлением, в котором подчеркнула "спорный статус" действующего правительства республики", - говорится в сообщении DW.

Колесникова отметила, что по закону президент не может назначать новое правительство до своей инаугурации.

Еще один член президиума КС, Павел Латушко, заявил о поддержке гражданской инициативы по отзыву депутатов разных уровней. "У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и потеряли доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели", - отметил Латушко.

Лидер ассоциации "Белорусский конгресс демократических профсоюзов" Александр Ярошук обратился к генеральному директору Международной организации труда Гая Райдера по поводу нарушения в Беларуси права рабочих на забастовку.

Он попросил, чтобы МОТ "призвала Лукашенко и местные власти уважать фундаментальное право белорусских рабочих на забастовку, закрепленное в конвенциях 87 и 98 МОТ, не опасаясь репрессий, и прекратить насилие в целом, освободить заключенных, прекратить угрозы".

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В Беларуси с вечеру 9 августа проводятся акции протеста против фальсификации результатов выборов президента.