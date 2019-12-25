Позволят снова играть в снежки после полувекового запрета

Городской комитет общественной безопасности проголосовал за исключение слова "снежки" из местного закона, но сохранил формулировку "метание снарядов". Фото: Урядовый Курьер

Власти американского города Ваусау в штате Висконсин планируют снять запрет на игру в снежки, которая действует с 1962 года.

"В Ваусау проголосовали за внесение поправок в постановление 1962 года, которое запрещает запуск снарядов, в частности снежок, в черте города", - пишет The Guardian.

Участники снежных боев десятилетиями рисковали получить штраф в размере 114 долларов (2647 грн - Gazeta.ua). Благодаря этому закону Ваусау получил звание "худший город в Америке".

За последние 15 лет штраф по этой статье выписывался всего десять раз, и лишь в двух случаях действительно речь шла о снежки, когда, по словам полицейских, хулиганы бросали их в автомобили, которые проезжали мимо.

На прошлой неделе городской комитет общественной безопасности проголосовал за исключение слова "снежки" из местного закона, но сохранил формулировку "метание снарядов". Подобное решение было принято из-за опасений, что кто-то все-таки захочет бросить что-то в проезжающие машины, а подобная формулировка поможет не допустить этого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снег, дождь и небольшие заморозки обещают в новогодние дни

В декабре 2018 года в городе Северанс, штат Колорадо (США), власти разрешили бои снежками после возрастной запрета. Такого решения добился девятилетний американец Дейн Бест.