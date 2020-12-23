"Позорно": Трамп не одобрил помощь экономике во время пандемии

Трамп не подписал поддержку гражданам. Фото: Reuters

Нынедействующий президент США Дональд Трамп не подписал законопроект о выделении $900 миллиардов на поддержку экономики в условиях пандемии.

Трамп назвал этот законопроект "позорным" в видеообращении в Twitter.

Он назвал "смешно низкой" предусмотренную для американцев стимулирующую выплату в размере 600 долларов. Трамп призвал Конгресс увеличить ее до двух тысяч долларов.

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Напомним, Конгресс США согласовал предоставление пакета помощи в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Пакет должен был включать в себя помощь в 600 долларов для большинства американцев и доплаты тем, кто потерял работу из-за пандемии. Он также содержал поддержку отдельных отраслей, в частности, транспортной, и финансирования расширенного доступа к интернету.