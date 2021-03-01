Пожилая женщина оставила официанту €1,5 млн в наследство

В Вальядолиде 95-летняя женщина оставила официанту в наследство €1,5 млн.

Она изменила завещание за считанные дни до переезда в дом для престарелых. Суд сейчас разбирается с наследием испанки, пишет Atresmedia.

"Через 12 дней после изменения завещания женщину признали недееспособной и поместили в спецучреждение, где у той случился нервный срыв", - говорится в сообщении.

Официант Хулио утверждает, что они поддерживали дружеские отношения. Каждый день он подавал пожилой женщине завтрак в баре. По его словам, та не общалась со своей племянницей, которая начала борьбу за наследство. Племянница же убеждена, что официант воспользовался болезнью старушки, чтобы получить деньги.

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Чтобы отблагодарить курьера пиццерии, который 31 год обслуживал клиентов на высшем уровне, жители американского города Типтон, который в штате Индиана, подарили ему новую машину.