Пожилая женщина оставила официанту €1,5 млн в наследство

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 4401
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 909
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
5 Просмотров: 1548
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2070
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1062
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2178
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1170
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1368
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 666
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 729
Фото
Все фото
5
8
29
8
5
Строители наткнулись на античную мозаику
Строители наткнулись на античную мозаику
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Какая цена на продукты в Канаде - фото ценников в магазинах
Какая цена на продукты в Канаде - фото ценников в магазинах
&quot;Сын никогда не видел одноклассников&quot; - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Видео
Все видео
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 261
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1395
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 621
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3519
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 729
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 468
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
понедельник, 01 марта 2021 08:04

Пожилая женщина оставила официанту €1,5 млн в наследство

  Комментировать
Пожилая женщина оставила официанту €1,5 млн в наследство

В Вальядолиде 95-летняя женщина оставила официанту в наследство €1,5 млн.

Она изменила завещание за считанные дни до переезда в дом для престарелых. Суд сейчас разбирается с наследием испанки, пишет Atresmedia.

"Через 12 дней после изменения завещания женщину признали недееспособной и поместили в спецучреждение, где у той случился нервный срыв", - говорится в сообщении.

Официант Хулио утверждает, что они поддерживали дружеские отношения. Каждый день он подавал пожилой женщине завтрак в баре. По его словам, та не общалась со своей племянницей, которая начала борьбу за наследство. Племянница же убеждена, что официант воспользовался болезнью старушки, чтобы получить деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собака получила в наследство $5 млн

Чтобы отблагодарить курьера пиццерии, который 31 год обслуживал клиентов на высшем уровне, жители американского города Типтон, который в штате Индиана, подарили ему новую машину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пожилая женщина оставила официанту €1,5 млн в наследство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Сына полковника похитили из имения родителей

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 7119
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 6678
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 6111
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 5130
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 5112
Мир
Режим Лукашенко упадет: Тихановская назвали сроки
Режим Лукашенко упадет: Тихановская назвали сроки Просмотров: 306
В Турции авто скатилось со скалы: пострадали две украинки
В Турции авто скатилось со скалы: пострадали две украинки Просмотров: 297
США привлекут Саудовскую Аравию к ответственности за убийство Хашогги
США привлекут Саудовскую Аравию к ответственности за убийство Хашогги Просмотров: 207
Трамп сделал заявление о создании новой партии
Трамп сделал заявление о создании новой партии 1 Просмотров: 405
Трамп уверен в своей победе на следующих выборах президента
Трамп уверен в своей победе на следующих выборах президента Просмотров: 117
Больше всего комментируют
5
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Зеленский чаще всего общается с США - инфографика
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
Голосов: 931
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть