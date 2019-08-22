Пожары в Сибири: дым может вызвать рак

После лесных пожаров увеличивается смертность. Фото: "Власно"

В течение нескольких лет может дать знать о себе вред от дыма во время сибирских лесных пожаров.

"Неблагоприятное влияние лесных пожаров на организм может быть как быстрым, так и отсроченным. Острое воздействие приводит к гипоксии, раздражению дыхательных путей, к затруднению дыхания, а отсроченная обусловлена ​​мутагенными и канцерогенными эффектами", - говорится в исследовании экологов из Красноярска, сообщает "Сибирь.Реалии".

В 2008 году после лесных пожаров в Чите в 3-4 раза возросло количество обращений в скорую помощь. Смертность увеличилась в 10-13 раз.

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Вредные вещества могли распространиться на большой территории. Дело в выталкивающей силе не менее 88 263 кг, которая возникает во время пожара. Часть вредных частиц вообще не оседает, а витает в воздухе.

Ученые считают, что в результате пожара в Сибири погибли более 10 тыс. местных животных. "Пожары в Сибири коснулись не только жителей соседних поселений и городов, но и животных, которые живут в тайге. На пройденных огнем территориях, по подсчетам экспертов Greenpeace, жили более 5,5 тыс. соболей и 300 медведей, а также около 2,7 тыс. диких северных оленей и 1,5 тыс. лосей", - пишет Greenpeace.