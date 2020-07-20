Пожар в кафедральном соборе Нанта: полиция отпустила задержанного

Полиция отпустила подозреваемого в совершении пожара в кафедральном соборе Нанта. Фото: Униан

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.

Человек на добровольных началах помогал епархии и ответил на вопросы следователей, после чего было принято решение отпустить его из-под стражи. Никаких обвинений против него по итогам допроса выдвинуто не было, сообщает Le Figaro.

Прибывшие в субботу на место пожара следователи обратили внимание на наличие сразу трех очагов возгорания и в качестве основной версии назвали умышленный поджог. При этом следов взлома дверей собора обнаружено не было.

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Пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Нанте вспыхнул в субботу утром. Более 100 пожарных несколько часов боролись за памятник готической архитектуры. Однако, им не удалось спасти витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Взять под контроль распространение огня удалось только через 3:00 после возгорания. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.