Пожар уничтожил 7 млн литров виски

На складах Jim Beam произошел пожар. Фото: Politeka.net

На складах производителя виски марки Jim Beam в штате Кентукки пожар уничтожил 7 млн ​​литров напитка.

Компания еще не опубликовала сумму убытков, сообщает агентство Bloomberg.

По подсчетам СМИ, пожар нанес ущерб в несколько сотен миллионов долларов.

Представитель компании сообщил, что огонь уничтожил относительно молодой виски.

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В в ночь на среду возгорание произошло сразу на двух складах компании. На одном из них уже ликвидировали пожар. Для тушения второго состава понадобится еще около шести часов.

По версии агентства Associated Press, пожар мог начаться из-за удара молнии.

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