Появилось видео масштабного пожара в Тбилиси

26 февраля в центре столицы Грузии, Тбилиси на территории большого вещевого рынка произошел масштабный пожар.

Об этом информирует 1TV.

Огонь охватил площадь более чем в 2000 кв. м.

Ни погибших, ни пострадавших не обнаружено. Точной информации о причинах возгорания пока нет.

На борьбу с огнем направлены 35 пожарных бригад.

Полиция не пропускает к месту пожара владельцев магазинов и складов, которые просят пустить их спасти продукцию. На место происшествия прибыл мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Территорию места инцидента оцеплено полицейскими. Проезд транспорта ограничен.

В южном Китае в результате пожара на одной из мусорных станций погибли 9 человек. Огонь возник из недогоревшие петарды и фейерверки. Что привело к взрыву.