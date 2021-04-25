Появились кадры зоны отчуждения к годовщине аварии на ЧАЭС

Фото разрушенного реактора под куполом / МАУ

К 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС опубликовали кадры с места трагедии с высоты птичьего полета.

Авиакомпания МАУ осуществила полет над зоной отчуждения, АЭС и Припятью. Об этом пишет "Апостроф".

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Взрыв, разрушивший реактор четвертого энергоблока, произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Число жертв трагедии до 10 тыс. человек.

Катастрофа считается крупнейшей в истории ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от последствий, так и по экономическому ущербу. Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы, восточной частью США. Примерно 60% радиоактивных веществ осело на территории Беларуси. Около 200 тыс. человек эвакуированы из зон загрязнения.

Авария стала событием большого общественно-политического значения для СССР и мира. Это событие и реакция на нее Москвы стала одной из причин распада СССР.