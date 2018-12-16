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воскресенье, 16 декабря 2018 18:14

Появилась впечатляющая информация из личной жизни Путина

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Появилась впечатляющая информация из личной жизни Путина
Алина Кабаева могла родить от Путина. Фото: Аabanza

Сын российской спортсменки Алины Кабаевой очень похож на президента России Владимира Путина. Российские СМИ неоднократно называли Кабаеву любовницей Путина, но в Кремле опровергали подобные слухи.

Источники американской газеты The New York Post утверждают, что российская гимнастка Алина Кабаева родила сына, отцом которого является Владимир Путин. Об этом сообщает БомбаNEWS.

Один из собеседников отметил, что "Путин очень тщательно заботится о своем публичном имидже". Собеседник считает, что, "поскольку мусульманское население России составляет 30 млн. человек, Путину вряд ли повредит наличие красивой жены, наполовину мусульманки". Как отмечается, Алина Кабаева родилась в Ташкенте, по отцу татарка.

В свою очередь Кабаева не подтверждает информацию о сыне от Путина.

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В архивах Министерства государственной безопасности ГДР нашли служебное удостоверение на имя российского президента Владимира Путина. Путин в 1985-1990-х работал в представительстве КГБ в Дрездене.

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