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четверг, 08 апреля 2021 09:59

Появилась новая "столица миллиардеров": где живет наибольшее количество богачей

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Появилась новая &quot;столица миллиардеров&quot;: где живет наибольшее количество богачей
В Пекине живет наибольшее количество миллиардеров. Фото: kalipsoua

В Пекине проживает наибольшее количество миллиардеров, чем в любом другом городе мира.

Об этом пишет BBC со ссылкой на ежегодный рейтинг богачей от Forbes.

В столице Китая прибавилось еще 33 миллиардера, всего их в городе 100. Так Пекин обогнал американский Нью-Йорк, который занимал 1 место по концентрации миллиардеров в течение 7 лет - сейчас их в городе 99.

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Хотя в Нью-Йорке меньше на 1 богача, совокупный собственный капитал миллиардеров Большого Яблока на $80 млрд больше, чем у коллег из Пекина.

Самый богатый житель Пекина Чжан Иминь, основатель приложения TikTok и генеральный директор его материнской компании ByteDance, имеет капитал $35,6 млрд. В то же время самый богатый житель Нью-Йорка - бывший мэр Майкл Блумберг, у него $59 млрд.

В 2021 году стремительно выросло количество миллиардеров - 2755 человек. Это на 660 человек больше, чем в 2020-го.

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