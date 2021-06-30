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среда, 30 июня 2021 10:51

Повесят "черную вдову" за убийства любовников

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Повесят &quot;черную вдову&quot; за убийства любовников
Тисако Какехи по прозвищу "Черная вдова" повесят за убийство мужа и любовников. Фото: japantimes

74-летнюю японку Тисако Какехи прозвали "Черной вдовой" за то, что она убила своего мужа и любовников. Ее ранее приговорили к смертной казни. Она подала апелляцию на свой приговор, но проиграла.

Об этом сообщило издание BBC.

В 2017 году Верховный суд Японии приговорил Какехи к смертной казни через повешение. Апелляцию японки не приняли, поэтому приговор реализуют.

Дело женщины получило настоящий резонанс в Японии. Какехи стали называть "Черной вдовой" по аналогии с самкой паука, которая убивает самцов после спаривания.

Судебный процесс начался еще в 2017 году. Тогда стало известно, что Какехи регистрировалась на сайтах знакомств, чтобы найти богатых и бездетных мужчин.

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Суд признал ее виновной в убийстве законного мужа и двух любовников, которым было от 70 до 80 лет. Преступления произошли в период с 2007 по 2013 годы.

Своего мужа Какехи убила через месяц после свадьбы. Она заставляла своих жертв глотать цианистый калий, убеждая, что это пищевые добавки.

Также ее обвинили в покушении на убийство еще одного человека и ограблении другого. У Какехи было еще трое мужчин, которые также умерли, но обвинения в их смерти женщине не выдвинули.

Как наследница своих жертв японка получила почти $9 млн, но большую часть этих средств потерялf на неудачных финансовых операциях.

Приговорили к смертной казни Тисако Какехи несмотря на аргументы защиты о том, что японка страдает слабоумием. По словам судья, Какехи убивала "из любви к деньгам".

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