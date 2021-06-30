"Черную вдову" повесят за убийства любовников

Тисако Какехи по прозвищу "Черная вдова" повесят за убийство мужа и любовников. Фото: japantimes

Японку 74-летнюю Тисако Какехи прозвали "черной вдовой" за то, что она убила мужа и любовников. Ее ранее приговорили к смертной казни. Она подала апелляцию на приговор, но проиграла.

Об этом сообщило издание BBC.

В 2017 году Верховный суд Японии приговорил Какехи к смертной казни через повешение. Апелляцию японки не приняли, поэтому приговор реализуют.

Дело женщины получило настоящий резонанс в Японии. Какехи стали называть "черной вдовой" по аналогии с самкой паука, которая убивает самцов после спаривания.

Какехи регистрировалась на сайтах знакомств, чтобы найти богатых и бездетных мужчин.

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Суд признал ее виновной в убийстве законного мужа и двух любовников, которым было от 70 до 80 лет. Преступления произошли в период с 2007-го по 2013 год.

Мужа Какехи убила через месяц после свадьбы. Она заставляла своих жертв глотать цианистый калий, убеждая, что это пищевые добавки.

Также ее обвинили в покушении на убийство еще одного человека и ограблении другого. У Какехи было еще трое мужчин, которые также умерли. Но обвинения в их смертях женщине не выдвинули.

Как наследница своих жертв японка получила почти $9 млн, но большую часть этих средств потеряла на неудачных финансовых операциях.

Приговорили к смертной казни Тисако Какехи несмотря на аргументы защиты о том, что японка страдает слабоумием. По словам судьи, Какехи убивала "из любви к деньгам".