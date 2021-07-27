Потерянное в море обручальное кольцо чудом нашлось

Изображение, которое Дженни отправила всем, кто собирался поискать на пляже / SWNS

Женщина из Великобритании потеряла обручальное кольцо в море, когда занималась серфингом возле грецкого острова Корфу. Она очень удивилась, когда 11 недель спустя ее кольцо случайно нашл, и вернули ей.

Женщина считала, что потеряла кольцо навсегда. Но его нашли два месяца спустя, к годовщине ее свадьбы. Об этом пишет Daily Star.

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После потери Дженни Уркарт отправила в соцсети отчаянное сообщения, что потеряла в море бело-золотое кольцо, дизайн которого разработал муж, и опубликовала фото кольца с призывом ко всем, кто его нашел, связаться с ней.

Чудом металлоискатель Марк, который видел обращение, связался с ней 11 недель спустя, и сообщил, что нашел кольцо. 45-летняя Дженни была поражена, узнав хорошие новости.

"Я подумала, что все, его проглотила большая рыба или просто лежит на дне. Металлоискатели все время находят кольца, но шансы найти это были невероятны малы", - сказала Дженни.

Дженни занималась серфингом, когда уронила кольцо, пытаясь положить его в карман гидрокостюма. Она крикнула товарищам и попытался отметить это место. Его искали некоторое время, но в конце концов смирились с потерей. Дженни решилась зайти в каждое кафе и магазин на берегу моря и нарисовала кольцо, прося всех, кто б нашел, связаться с ней. После этого она разместила рисунок кольца в соцсетях.

Затем Дженни получила сообщение от Марка, в котором говорилось, что он обыскивал пляж, и нашел ее кольцо.

Американец не мог придумать, как сделать предложение девушке. Но когда увидел перед собой бурю, где начало возникать торнадо, то решился и сделал предложения.





