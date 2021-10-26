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вторник, 26 октября 2021 10:55

Потеряла титул ради любви: японская принцесса вышла замуж
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Японская принцесса 29-летняя Мако заключила брак с простолюдином Кеем Комуро и потеряла королевский статус.

26 октября племянница императора Нарухито покинула резиденцию своей семьи и стала Мако Комуро, сообщает Kyodo.

"Принцесса несколько раз поклонилась своим родителям — наследному принцу Фумихито и принцессе Кико, а также обняла младшую сестру принцессу Како. Члены семьи махали невесте, пока ее авто не исчезло с поля зрения", - говорится в сообщении.

Фото: Kyodo

В соответствии с законами Японии, женщины из императорской семьи теряют свой статус после брака с человеком незнатного происхождения. Из-за того, что принцесса вышла замуж за простолюдина, Мако отказалась не только от титула, но и от традиционной единовременной выплаты в $1,35 млн, которая обычно выплачивается члену королевской семьи при отъезде из дома.

Мако будет жить в апартаментах в Токио, готовясь к переезду в Нью-Йорк. Члены императорской семьи не имеют паспортов, поэтому она должна подать заявление на получение документов. Ожидается, что в Соединенные Штаты супруги смогут поехать не раньше следующего месяца.

После женитьбы Мако и Кей должны были дать пресс-конференцию, но потом решили распространить среди СМИ письменные заявления и ответы на пять избранных вопросов. Это объяснили тем, что бывшая принцесса испытывает тревогу от мысли, что надо отвечать на вопросы устно.

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Сначала пара собиралась пожениться в 2018 году, но церемонию отложили, потому что семья Комура предстала перед финансовыми трудностями. После свадьбы пара переедет в США, где Комура работает юристом. Из-за чрезмерного освещения отношений в СМИ принцесса Мако страдала от стрессового расстройства.

Пара познакомилась в 2012-м, будучи студентами Международного христианского университета в Токио. Они обручились в 2017 году. Позже появились новости о финансовых проблемах матери Комура, которая взяла ссуду у бывшего жениха и не вернула.

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Дата
26
октября

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