Посол США в России сказал, кто стоит за кибератаками на американские учреждения

В правительстве и спецслужбах России работают люди, которые имеют непосредственное отношение к кибератакам на правительственные учреждения США.
Атаки продолжаются и сейчас, заявил американский посол в РФ Джон Салливан в интервью радио Свободная Европа/Радио Свобода.
По его словам, Кремль так пытается повлиять на решения, которые принимаются в руководстве США.
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"Поэтому мы должны действовать более эффективно, чтобы защитить себя. Нам нужно продолжать информировать Москву и привлекать к ответственности тех, кто пытается навредить нашей цифровой инфраструктуре и использовать ее в своих интересах", - отметил дипломат.
Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаки на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года.
Под угрозой взлома со стороны российских хакеров оказались правительственные учреждения, власти штатов и критически важные объекты государственной инфраструктуры.
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