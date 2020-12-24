Посол США в России сказал, кто стоит за кибератаками на американские учреждения

Россию обвиняют в причастности к масштабной кибератаки на ведомства США.Фото: zn.ua

В правительстве и спецслужбах России работают люди, которые имеют непосредственное отношение к кибератакам на правительственные учреждения США.

Атаки продолжаются и сейчас, заявил американский посол в РФ Джон Салливан в интервью радио Свободная Европа/Радио Свобода.

По его словам, Кремль так пытается повлиять на решения, которые принимаются в руководстве США.

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"Поэтому мы должны действовать более эффективно, чтобы защитить себя. Нам нужно продолжать информировать Москву и привлекать к ответственности тех, кто пытается навредить нашей цифровой инфраструктуре и использовать ее в своих интересах", - отметил дипломат.

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаки на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года. Под угрозой взлома со стороны российских хакеров оказались правительственные учреждения, власти штатов и критически важные объекты государственной инфраструктуры.