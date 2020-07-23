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четверг, 23 июля 2020 14:42

Последний охранник концлагеря: 93-летнего немца признали виновным в Холокосте
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В Германии осудили охранника концлагеря
Фото: Reuters
В Германии осудили охранника концлагеря
В Германии осудили охранника концлагеря

Немецкий суд в Гамбурге вынес приговор 93-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря. Мужчину признали виновным в соучастии в убийстве заключенных.

Этот приговор может оказаться последним по делу Холокоста, пишет Deutsche Welle.

Зовут приговоренного к двум годам (условно) Бруно Дэй. Ему было всего 17 лет, когда он в августе 1944 года начал свою годовую службу в качестве охранника в концентрационном лагере Штуттхоф.

Суд признал, что он является соучастником убийства 5230 человек, которых содержали в лагере. Установлено, что некоторых из жертв казнили. Многие умерли от болезней.

В живых удалось остаться около 40 бывшим заключенным. Именно они вместе с родственниками жертв Холокоста подали иск против охранника лагеря. Процесс длился 9 месяцев. Суд, несмотря на возраст ответчика, взялся расследовать дело, поскольку у него нет срока давности.

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Подробности судебного процесса

Сторона обвинения заявляла, что охранник Бруно Дэй знал обо всем, что происходило в лагере. Однако он, как и другие такие же охранники, продолжал препятствовать заключенным в побеге. Большинство из тех, кто пытался бежать, убивали в том же лагере.

К свидетельству против Бруно прикрепили и заявление 97-летнего Йохана Солберга, который также прошел Штуттхоф. Солберг лично был свидетелем одиннадцати казней, включая повешение детей. По его словам, ежедневно 100 заключенных, в основном евреев, отправляли в газовые камеры.

Бруно отказался признавать свою вину до конца. Хотя подтвердил, что знал о газовых камерах в концлагере. Защита бывшего охранника концлагеря настаивала на том, что его роль не была важна и он не мог повлиять на то, что происходило в Штуттхофе.

"Сегодня я хотел бы извиниться перед теми, кто прошел это адское безумие, перед их родственниками. Что-то подобное никогда не может повториться", - сказал Бруно Дэй в заключительном выступлении перед судом.

Автор: Reuters
  В Германии осудили охранника концлагеря
В Германии осудили охранника концлагеря

Последний осужденный охранник концлагеря?

По данным DW, в Германии еще продолжаются расследования в отношении других бывших охранников концлагерей. Однако, возраст и болезни многих не позволяют им даже прийти в суд.

К примеру, в феврале 2019 года другого бывшего охранника Штуттгофа, 95-летнего Иоганна Р., признали слишком больным, чтобы он мог явиться в суд. А в 2017 году было остановлено судебное разбирательство в отношении бывшего работника Освенцима. 96-летнему мужчине поставили диагноз "слабоумие".

Последние приговоры в Германии были озвучены еще в 2015-2016 годах - также по делам работников Освенцима. Один из бывших охранников концлагеря даже не дожил до завершения суда.

В Польше еще в конце 1940-х прошли собственные разбирательства в отношении охранников Штуттхофа. Тогда осудили 78 человек, некоторых казнили.

Концентрационный лагерь Штуттгоф был первым созданным нацистским режимом за пределами Германии - в Польше. Он уже функционировал как тюремный лагерь на следующий день после вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года.

Отметим, в мире каждый год 27 февраля отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Каждый год на территории крупнейшего нацистского концлагеря "Освенцим" в эти дни проводят тематические экскурсии.

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