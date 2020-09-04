Последний индейский командир сдался после 30 лет войн

Джеронимо, 1887 год / Wikipedia

4 сентября 1886-го лидер апачи Джеронимо, окруженный американскими войсками, сдался генералу Нельсону Майлсу. 30 лет он защищал земли коренных народов северной Америки. Джеронимо - последний главарь индейцев, который воевал. С его сдачей закончились индейские войны в США.

Гоятлай, Джеронимо, родился 16 июня 1829-го на территории современной Аризоны. В то время - часть Мексики. Семья всегда считала эту землю своей. Родители воспитали в традициях апачи. Женился на женщине из своего племени и имел троих детей.

5 марта 1851-го отряд из 400 мексиканских солдат напал на лагерь Джеронимо, когда большинство мужчин племени отправились в город торговать. Среди убитых были его жена, дети и мать. Вождь отправил Гоятлая к вождю другого племени за помощью.

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Хотя Джеронимо никогда не был вождем, с этого момента стал командиром. Возглавлял рейды против мексиканцев, а затем и против армии США.

Всегда уступая противнику в численности, в битве с мексиканскими и американскими войсками, прославился отвагой и неуловимостью, которые демонстрировал с 1858 по 1886 годы. В конце возглавлял отряд из 38 мужчин, женщин и детей. Целый год за ним охотились 5000 солдат армии США. Это четверть американской армии того времени.

Вождь стал знаменитостью. На всемирной выставке 1904-го в Сент-Луисе продавал сувениры и собственные фотографии. Однако вернуться на землю предков ему не разрешили. Джеронимо участвовал в параде по случаю инаугурации президента США Теодора Рузвельта в 1905-м. 17 февраля 1909-го умер от пневмонии в Форт Силл.

Персонаж стал популярен в американской литературе и кинематографе. 1940-го рядовой десантник предложил товарищу использовать как клич имя индейца с просмотренного фильма. С тех пор прижился. Как боевой крик символизирует ярость, отвагу и веру в победу.