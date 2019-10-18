После скандала с Украиной со своего поста уходит министр энергетики США

 
Ексклюзивы
1/5
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 387
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1503
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2187
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1899
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2331
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3015
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1503
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4626
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2808
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Фото
Все фото
6
11
11
10
27
Одесситка рассказала о работе и жизни в городе тюльпанов
Одесситка рассказала о работе и жизни в городе тюльпанов
В Барселоне и Жироне поднялись протесты - баррикады горят, полиция отстреливается
В Барселоне и Жироне поднялись протесты - баррикады горят, полиция отстреливается
Оставляют посылки с дорогими телевизорами у квартир - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Кремниевой долине
Оставляют посылки с дорогими телевизорами у квартир - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Кремниевой долине
Курды протестуют против наступления Эрдогана в Сирии
Курды протестуют против наступления Эрдогана в Сирии
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Видео
Все видео
Технику разорвало на куски - показали видео нападения на турецкую армию
Технику разорвало на куски - показали видео нападения на турецкую армию
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
Настоящий ад: видео масштабных пожаров, которые накрыли Штаты
Настоящий ад: видео масштабных пожаров, которые накрыли Штаты
Турция начала бомбить Сирию
Турция начала бомбить Сирию
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3942
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7047
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1611
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 216
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
пятница, 18 октября 2019 03:16

После скандала с Украиной со своего поста уходит министр энергетики США

  Комментировать

Министр энергетики США Рик Перри уходит в отставку.

Он официально уведомил об этом президента Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg.

Информация о возможной отставке министра появилась несколько недель назад, еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Импичмент Трампа: министра обязали предоставить документы по Украине

Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

Позднее президент США подтвердил, что Перри подал прошение об отставке. По словам американского лидера, министр останется в должности "до конца года". Имя его преемника вскоре назовут.

Ранее американские СМИ сообщили, что ряд бизнесменов, связанных с Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, а также министр энергетики Рик Перри, пытались сменить руководство Нафтогаза.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После скандала с Украиной со своего поста уходит министр энергетики США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 80598
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 2 Просмотров: 23598
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 3 Просмотров: 22484
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 19036
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок - фото
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок - фото
2
 Просмотров: 15348
Мир
Следующий саммит "Большой семерки" пройдет на курорте, который принадлежит Трампу
Следующий саммит "Большой семерки" пройдет на курорте, который принадлежит Трампу Просмотров: 18
Одесситка рассказала о работе и жизни в городе тюльпанов
Одесситка рассказала о работе и жизни в городе тюльпанов
6
 Просмотров: 189
Турция согласилась прекратить боевые действия в Сирии
Турция согласилась прекратить боевые действия в Сирии Просмотров: 585
Технику разорвало на куски - показали видео нападения на турецкую армию
Технику разорвало на куски - показали видео нападения на турецкую армию
 Просмотров: 2376
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ 4 Просмотров: 1728
Больше всего комментируют
12
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
3
Против Луценко открыли дело
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
Голосов: 4932
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua