Скандал в США: союзники Трампа хотели сменить руководство "Нафтогаза"

Некоторые предприниматели, которые заявляли о своих связях с Трампом, пытались добиться смены руководства украинской компании "Нафтогаз". Фото: DW

Несколько предпринимателей, которые поддерживают материально Республиканскую партию США, добивались весной этого года смены руководства украинской компании "Нафтогаз" и заключение ей выгодных контрактов с компаниями, контролируемыми сторонниками президента США Дональда Трампа.

Некоторые предприниматели, которые заявляли о своих связях с Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, пытались добиться смены руководства украинской компании. Место председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева должен был занять директор по интегрированного газового бизнеса компании Андрей Фаворов, сообщили в агентстве Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Сторонники американского лидера придерживались исключительно деловых целей, избегая политики. Речь идет об американских предпринимателей Игоря Фрумана и Льва Парнаса, а также о "нефтяного магната" из Флориды по имени Гарри Сарджінт III.

Министр энергетики США Риком Перри приложил усилия, чтобы создать более дружественную управленческую команду газовой компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев купили дешевый газ на зиму - Нафтогаз сообщил цифры

Нафтогаз начал импортировать электроэнергию из Беларуси. ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

