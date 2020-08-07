После разговора с Зеленским Лукашенко обговорил судьбу вагнеровцев с Путиным

Президенты обсудили арестованных боевиков. Фото: president.gov.by

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили задержание в Беларуси боевиков "Вагнера".

Разговор состоялся по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Высказана уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

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Путин заявил Лукашенко, что Россия заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и в спокойном проведении предстоящих президентских выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым, будучи на месте руководства Украины. Он считает, что в феврале 2014 года необходимо было немедленно привести вооруженные силы по всей Украине в повышенную боевую готовность.