После "Нормандии" ЕС может ослабить санкции против России – журналист

По результатам "нормандской встречи" Европейский Союз может снять отдельные экономические ограничения с России, введеные за агрессию против Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Некоторые страны-члены ЕС считают, что факт проведения "нормандского саммита" является достаточно хорошим для снятия некоторых санкций. Лидеры ЕС, вероятно, продолжат экономические санкции в четверг. Но не удивляйтесь, если вскоре Лаврова пригласят в Совет ЕС по делам Украина-Россия", - написал журналист.

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Ранее ЕС продлил ограничения против России до 31 января 2020-го. На сегодня в санкционном списке Евросоюза 166 человек и 47 компаний. Среди них заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Российские компании "Аэрофлот", "Сбербанк", "ВТБ Банк".