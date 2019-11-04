После массового убийства Airbnb запретила аренду домов для вечеринок

После вечеринки на Хэллоуин, где в стрельбе погибли 5 человек, Airbnb запретила сдавать дома для вечеринок. Фото: tsn.ua

Платформа онлайн-аренды Airbnb запретила пользователям сдавать дома для проведения гуляний. Это произошло после трагического празднования Хэллоуина в городе Ориндо, Калифорния, США.

Об этом сообщает ВВС.

Запрет на сдачу жилых домов для проведения вечеринок объявили после того, как на прошлой неделе в арендованном доме в Калифорнии в стрельбе погибли пять человек.

Глава компании Брайан Чески сообщил в Twitter, что Airbnb планирует таким образом предотвратить вечеринкам, которые не разрешены владельцами домов. Он пообещал, что отныне в компании тщательно проверять бронирования домов с высоким уровнем риска. В частности, сказал Чески, Airbnb будет судиться с теми, кто нарушает правила бронирования.

Стрельба произошла 31 октября в арендованном доме в Ориндо, что близ Сан-Франциско, во время вечеринки по случаю Хэллоуина. Сразу погибли три человека, еще двое вскорости умерли от ранений в больнице.

Сначала через сервис онлайн-аренды дом сняли для небольшой группы гостей. Впоследствии в Instagram появилась реклама, по этому адресу устраивают вечеринку. Мероприятие собрало более 100 человек. Эта гулянка не была согласована с собственником дома.

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Все погибшие - люди моложе 30 лет. Полиция пока не смогла не только арестовать, но даже идентифицировать подозреваемых. На месте убийства нашли два пистолета.

Реагируя на очередную стрельбу, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал Конгресс одобрить жесткие законы о владении оружием.

"Известие о гибели этих людей будет почти незамеченной в новостях за сегодня. Вот как притупились наши эмоции", - сказал он.

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