Посчитали, сколько будет стоить Японии отмена Олимпиады

Протест против проведения летней Олимпиады в Японии / Getty Images

Эксперты предупреждают, что отмена летних Олимпийских игр в Токио обойдется Японии примерно в $17 млрд. В то же время ущерб, причиненный еще одним жестким карантином из-за Covid-19 будут куда больше.

По оценкам исследовательского института Номура NRI, отмена Олимпиады в Токио обойдется стране примерно в $17 млрд. Но экономисты предупреждают, что экономический ущерб от роста количества случаев Covid-19 после этого события и нового карантина может быть в разы больше. Об этом пишет Daily Mail.

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В Японии с населением 126 млн человек зафиксировала более 727 тыс. случаев болезни и 12,5 тыс. смертей. В стране уже месяц продолжается очередной карантин. Привиты одной дозой 10 млн граждан и двумя почти 3 млн, что около 2,3% населения.

Около 80% японцев хотят отменить или перенести Олимпийские игры 2020 года, которые должны состояться 23 июля - 8 августа.

В NRI посчитали, что первый карантин в Японии весной 2020 года обошелся стране примерно в $59 млрд. Второй - с января по март этого года - в $58 млрд. Поэтому третий после возможной Олимпиады будет стоить соизмеримую сумму.

Власти Японии и Международный олимпийский комитет столкнулись с давлением общественности и международного сообщества с целью отложить или отменить Олимпиаду из-за роста количества случаев коронавируса в Японии и других странах.