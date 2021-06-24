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четверг, 24 июня 2021 08:32

Попытка сорвать Sea Breeze-2021: Арестович о "нападение" РФ на британский эсминец

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Попытка сорвать Sea Breeze-2021: Арестович о &quot;нападение&quot; РФ на британский эсминец
В РФ заявили об обстреле британского эсминца Defender. Великобритания опровергла сообщения. Фото: royalnavy.mod.uk

Провокация российских военных вблизи оккупированного Крыма с британским эсминцем Defender - это попытка срыва будущих учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и стран НАТО.

Это была классическая информационно-психологическая операция агрессора. Даже сами британцы подтвердили, что не было обстрела в их сторону. Об этом в Facebook написал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Согласно их заявлению, российские моряки проводили артиллерийские учения и учебную стрельбу выдали за героическое отражение атаки коварного британского эсминца. Командование Черноморского флота из-за отсутствия реальных побед решило приписать себе лишний подвиг?" - написал Арестович.

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Считает, что подобные фейковые новости от российских официальных властей указывают на то, что курс на повышение безопасности в Черноморском регионе с участием Украины и НАТО избран и реализуется абсолютно правильно.

"Кремль атаковал информационную безопасность: в рамках своего заявления о нежелательности учений Sea Breeze-2021, сообщение об обстреле и вытеснении британского эсминца - классическая информационно-психологическая операция, направленная на срыв учений. Такая информационная операция - уже враждебное действие против международной безопасности", - подчеркнул он.

Sea Breeze - 2021 начинается 28 июня. В учениях примут участие 32 страны с 6 континентов, а это 5 тыс. военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

23 июня Россия заявила, что обстреляла британский эсминец Defender в в Черном море. Якобы открыла предупредительное бомбометание неподалеку крымского мыса Фиолент. А перед тем посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений в Черном море Sea Breeze-2021. Якобы они поощряют милитаристские настроения в Киеве.

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Дата
24
июня

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