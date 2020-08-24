Популярный курорт закрывают до конца года

Бали еще долго останется закрытым для туристов. Фото: uvidpustku

На курортный остров Бали не удастся попасть иностранным туристам до конца этого року. Уряд Индонезии ввел такой запрет из-за ситуации с коронавируса, сообщает thejakartapost.

Остров собирались открыть 11 сентября, но должны были изменить решение. Там подтверждено более 155 тыс. случаев болезни. Более 6 тыс. человек умерли.

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Туристический бизнес Бали пострадал из-за пандемии. Не менее 2667 человек, занятых в турбизнесе, лишились работы, десятки тысяч отправили в неоплачиваемые отпуска.

Поисковая система Google опубликовала топ самых популярных украинских и зарубежных курортов.