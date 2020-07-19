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Google назвал самые популярные курорты среди украинцев

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Google назвал самые популярные курорты среди украинцев
Украинцы интересуются летним отдыхом. Фото: pexels.com

Поисковая система Google опубликовала топ самых популярных украинских и зарубежных курортов.

Закрытые границы и ограничения заставили украинцев активно искать варианты отдыха внутри страны, передает ain.ua.

Топ-10 поисковых запросов Украинская по отдыху на родине:

1. Коблево

2. Лазурное

3. Залив

4. Бердянск

5. Одесса

6. Приморск

7. Урзуф

8. Белосарайская коса

9. Киевское море

10. Кирилловка

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Топ-10 поисковых запросов украинцев насчет отдыха за границей:

1. Турция

2. Албания

3. Египет

4. Болгария

5. Черногория

6. Грузия

7. Мальдивы

8. Бали (Индонезия)

9. Хорватия

10. Греция

На 44% в июне 2020 по сравнению с июнем прошлого года выросли поисковые запросы, связанные с агротуризмом. Интерес к экотуризму вырос на 46% по сравнению с прошлым годом.

На 83% упал интерес к горящим турам по сравнению с аналогичными периодом прошлого года.

Албания и Болгария попали в страны "зеленой зоны", но по показателям заболеваемости коронавирус оба государства находятся "на грани". Соответствующие данные содержатся в обновленном списке Минздрава Украины.

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