Google назвал самые популярные курорты среди украинцев

Поисковая система Google опубликовала топ самых популярных украинских и зарубежных курортов.
Закрытые границы и ограничения заставили украинцев активно искать варианты отдыха внутри страны, передает ain.ua.
Топ-10 поисковых запросов Украинская по отдыху на родине:
1. Коблево
2. Лазурное
3. Залив
4. Бердянск
5. Одесса
6. Приморск
7. Урзуф
8. Белосарайская коса
9. Киевское море
10. Кирилловка
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МОЗ изменило условия для определения стран "красной" и "зеленой" зон
Топ-10 поисковых запросов украинцев насчет отдыха за границей:
1. Турция
2. Албания
3. Египет
4. Болгария
5. Черногория
6. Грузия
7. Мальдивы
8. Бали (Индонезия)
9. Хорватия
10. Греция
На 44% в июне 2020 по сравнению с июнем прошлого года выросли поисковые запросы, связанные с агротуризмом. Интерес к экотуризму вырос на 46% по сравнению с прошлым годом.
На 83% упал интерес к горящим турам по сравнению с аналогичными периодом прошлого года.
Албания и Болгария попали в страны "зеленой зоны", но по показателям заболеваемости коронавирус оба государства находятся "на грани". Соответствующие данные содержатся в обновленном списке Минздрава Украины.
Комментарии